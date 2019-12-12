Dünya

Sevimli panda arkadaşı kardan adamı önce inceledi sonra yedi

12 Aralık 2019 Perşembe 11:47 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 12:54

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hayvanat bahçesine yaşayan Dindin isimli sevimli panda, kendisine arkadaş olsun diye yapılan kardan adamı önce inceledi, sonra da yedi. Pandanın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.