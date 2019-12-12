Sevimli panda arkadaşı kardan adamı önce inceledi sonra yedi12 Aralık 2019 Perşembe 11:47 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 12:54
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hayvanat bahçesine yaşayan Dindin isimli sevimli panda, kendisine arkadaş olsun diye yapılan kardan adamı önce inceledi, sonra da yedi. Pandanın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Moskova'daki bir hayvanat bahçesinde görevliler kardan adam yaptı. Kardan adamın kolları bambudan, burnu havuçtandı.
Kardan adam "Dindin" isimli sevimli pandaya arkadaşlık olsun diye yapılmıştı. Ancak Dindin'in tavrı beklenenden çok farklı oldu.
Önce inceledi, sonra yedi
Dindin, kardan adama usulca yaklaştı, önce inceledi, sonra da bambudan kollarını yemeye başladı. Bununla dayetinmedi, havuçtan burnu da kopartıp yedi.
Sevimli panda karnını duyurduktan sonra ise kardan adamın kafasını okşadı.
Dindin'in bu görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: Euronews