Reuters'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Berlin’in iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından, Moskova iki Alman diplomatı sınır dışı edecek.

Alman hükümeti, 23 Ağustos'ta Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda işlenen Tornike K. cinayetinin aydınlatılmasında Rus makamlarının iş birliği yapmadığı gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Tornike K cinayeti

Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.

Alman basınında Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.

Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: Reuters, AA