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Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Güney Kore polisi, kaybolduğu açıklanan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un cansız bedenine ulaştı.
Güney Kore'nin başkenti Seul Belediye Başkanı'nın kızı, babasının "vasiyet benzeri mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" bildirmişti.
Emniyet birimleri, belediye başkanı için dronelar ve köpeklerle arama başlatmıştı.
Park Won-soon'un cansız bedeni Seul'un kuzey bölgesinde bulundu.
Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Park'ın sekreterlerinden biri, önceki gün cinsel taciz suçlamasıyla Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Etiketler: Seul Belediye Başkanı Park Won-soonSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 21:10
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