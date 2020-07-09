Haber Giriş: Kaynak: Yonhap, Reuters
Güney Kore'de polis, 'kayıp' Seul Belediye Başkanını arıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore polisi, kızının "kayıp" olarak bildirdiği Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'u bulmak için arama çalışması başlattı.
Konuya ilişkin haber, Güney Kore resmi ajansı Yonhap'ta yer aldı.
Habere göre, polise kayıp ihbarını saat 17.15'te yapan Park'ın kızı, babasının, "vasiyet benzeri" bir yazı bıraktıktan sonra evden çıktığını ve 4-5 saat geçmesine rağmen telefonunun hala kapalı olduğunu bildirdi.
Kentin yerel yönetimi ise Park'ın saat 16.40'ta yapılması planlanan bir toplantıyı "kaçınılmaz bir durum" nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.
Seul Belediyesi Polis Teşkilatı, Park'ı telefon sinyalinin en son alındığı Seul'un kuzeyindeki Sungbuk-dong bölgesinde aramaya başladı.
2011'den bu yana Seul Beldiye Başkanlığını yapan Park, 2022'de düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde muhtemel adaylar arasında yer alıyordu.
Etiketler: seul güney kore Belediye Başkanı Park Won-soonSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 16:21
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