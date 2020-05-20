Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, darbeci Hafter ve milislerinin işgali altındaki bölgeleri adım adım temizliyor.

Libya'nın başkenti Trablus'un 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolün sağlanmasıyla, darbeci Hafter büyük darbe adı.

Stratejik konumdaki askeri üssü ele geçiren Libya ordusu, Tunus sınırı yakınlarında yer alan Bedr ve Tiyci beldelerini Hafter milislerinden aldı.

Hafter yine sivillere saldırdı

Hafter ise yenilginin intikamını sivillere saldırarak almaya çalışıyor.

Darbeci milisler, başkent Trablus'un doğusundaki Karabuli bölgesine düzenlediği saldırıda 3 sivil can verdi.

Libya'da UMH zaferi

Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, "Vatiyye Hava üssünü geri aldığımızı gururla ilan ediyoruz. Vatiyye'yi almak savaşın sonu değil, büyük zafere yaklaştıran adımdır" dedi.

Libya Ordusu komutanlarından Usame Cuveyli, üssün alınmasının "Hafter'in başarısızlığının kanıtı" olduğunu söyledi.

Libya ordu sözcüsü Muhammed Kununu, Hafter’e bağlı milislere seslenerek, teslim olmaları için çağrısında bulundu.

“Libya petrollerinin tekrar akmasının zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile iş birliği hakkımız"

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, hükümetin uluslararası müttefikleri ile blok oluşturmak istediğini belirtti.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı da "Türkiye ile iş birliği egemenliğimizden doğan tabii hakkımızdır." dedi.

"Çatışma durdurulmalı"

Darbeci Hafter'e vurulan darbeler Cezayir'de de memnuniyetle karşılandı.

Ülkedeki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, yenilgilerin Cezayir'in çıkarına olduğunu belirtti.

İtalya ve Rusya dışişleri bakanları telefonda Libya'yı konuştu.

Görüşmede "Libya'da çatışmaya son verilmesi için sinerjik biçimde çalışmanın gerekliliği" vurgulandı.