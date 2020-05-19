Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeleri ve bu çerçevede mart ayından bu yana uygulanan tedbirleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen ve pazar günü sona ermesi beklenen seferberlik kararının iki hafta daha uzatıldığı belirtildi.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed de basına yaptığı açıklamada, yeni vaka sayılarında artış görüldüğüne ve tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Spor müsabakaları başlatılmayacak

Abdussamed salgın riskinin sürmesi nedeniyle halihazırda spor müsabakalarını başlatma yönünde herhangi bir kararın söz konusu olmadığını ifade etti.

Hükümet, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmelerin dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması kararı almıştı.

26 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 954, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 26 olarak açıklamıştı.