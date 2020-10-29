Başkent Dakar'a 70 kilometre mesafede bulunan Thies kentinde, içinde 70 yolcunun bulunduğu otobüs bir kamyonla çarpıştı.

Kazada, otobüsteki 16 yolcu hayatını kaybetti.

Otobüsün yolcularının, Senegal'de bu gece idrak edilecek Mevlid Kandili için Mpal kentine gitmek isteyenlerden oluştuğu belirtildi.

Bu yıl 5-6 Ekim'de Tuba kentinde düzenlenen, Müridi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba'nın sürgündeyken elde ettiği manevi derecenin kutlandığı "Büyük Magal" törenlerine gitmek üzere yola çıkan 21 kişi de ülkenin çeşitli noktalarındaki trafik kazalarında ölmüştü.