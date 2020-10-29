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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki terör saldırısına tepki
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınadı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınadığını ifade etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 29, 2020
İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır.
Fransa’da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Fransa Terör SaldırısıSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 21:16
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