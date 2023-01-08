Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senegal'de otobüsler çarpıştı: 38 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Senegal'in güneybatısında meydana gelen trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.
Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Sall, kazada yaşamını yitirenler için 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Etiketler: Senegal Trafik Kazası
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