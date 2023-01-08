Ülkenin orta bölgelerindeki Buren Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ommeren köyüne bir Nazi askeri tarafından saklandığı düşünülen definenin peşindekilerin izinsiz kazı yapmasının engellenmek istendiği belirtilerek, "Buren genelinde kazı ve keşif yasaklanmıştır. Yetkili birimlerin izni olmadan metal dedektörü bulundurmak yasaktır." ifadelerine yer verildi.

Ommeren’in İkinci Dünya Savaşı sırasında cephe hattı yakınlarında bulunduğu kaydedilen açıklamada, patlamamış halde bomba olabileceği tehlikesine karşı, "Nazi definesinin aranmasını tavsiye etmiyoruz." uyarısı yapıldı.

Definenin haritası paylaşıldı

Hollanda Ulusal Arşivleri'nin her yıl düzenlediği "açık gün" etkinlikleri kapsamında 3 Ocak 2023 itibariyle erişime açılan yaklaşık 1300 belgenin arasında, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait önemli metinler yer aldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre erişime açık tutulacak belgelerin arasında Ommeren'de gömüldüğü düşünülen ve henüz bulunamamış bir Nazi definesi haritası yer alıyor.

Savaş sırasında bir Alman askeri tarafından saklandığı düşünülen define birçok kez arandığı fakat bulunamadı.

Kaçak kazılar

Haritanın kamunun erişimine açılmasının ardından çok sayıda kişi defineyi bulmak için köy çevresinde kazı yapmaya başlarken, Buren Belediyesi kaçak kazıların önünü almak için "dedektör yasağı" getirildiğini ilan etti.

Belediye Meclis Üyesi Pieter Neven, Twitter'dan yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin Ommeren'de kaçak kazılara başladığından bahsederek, "Belediyenin mesajı açık. Buraya gelip kazı yapmayın, başkalarının özel mülküne saygı gösterin. Aksi halde yaptırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Neven, Nazi definesi avcılarının çoğunun özel mülklerde kazı yaptığını kaydetti.

Ulusal basında yer alan haberde, definenin savaş sırasında patlatılan Arnhem şehrindeki bir bankadan kaçırılan altın para ve mücevherler olduğu ve Almanlara ait bir mühimmat kutusuyla gömüldüğü vurgulandı.