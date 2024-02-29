Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti

Yerel basında çıkan haberlerde, Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıkan bir balıkçı teknesinin başkent Dakar'a yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Saint-Louis kenti açıklarında alabora olduğu belirtildi.

Yaklaşık 300 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Teknede Senegallilerin yanı sıra Gine, Moritanya ve Gambiya vatandaşlarının da olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ya İspanya ya ölüm"

Senegal'de son yıllarda Avrupa'ya deniz yoluyla kaçak göçte ciddi artış gözleniyor.

Kanarya Adaları, Afrikalı göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal'in kıyı kentlerinde toplanan düzensiz göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Ada'ya doğru yola çıkıyor.

Nüfusunun yarısından fazlasının kıyılarda yaşadığı Senegal'de de endüstriyel balıkçılığın gelişmesi nedeniyle işsiz kalan gençler çareyi Avrupa'ya kaçak yollarla geçmekte arıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi ülkede gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetleyen ifadelerin başında geliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) mesafe katetmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.