Açık 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.02.2024 03:51

Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti

Senegal'in kuzeyinde kaçak yollarla İspanya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti

Yerel basında çıkan haberlerde, Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıkan bir balıkçı teknesinin başkent Dakar'a yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Saint-Louis kenti açıklarında alabora olduğu belirtildi.

Yaklaşık 300 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Teknede Senegallilerin yanı sıra Gine, Moritanya ve Gambiya vatandaşlarının da olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ya İspanya ya ölüm"

Senegal'de son yıllarda Avrupa'ya deniz yoluyla kaçak göçte ciddi artış gözleniyor.

Kanarya Adaları, Afrikalı göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal'in kıyı kentlerinde toplanan düzensiz göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Ada'ya doğru yola çıkıyor.

Nüfusunun yarısından fazlasının kıyılarda yaşadığı Senegal'de de endüstriyel balıkçılığın gelişmesi nedeniyle işsiz kalan gençler çareyi Avrupa'ya kaçak yollarla geçmekte arıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi ülkede gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetleyen ifadelerin başında geliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) mesafe katetmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Senegal
Sıradaki Haber
New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:43
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu
03:57
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Netanyahu'nun savaş sonrası planı uluslararası topluma meydan okumaktır
03:54
Almanya'da sığınmacıların zorunlu çalıştırılması önerisi
03:51
Kastamonu'da tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
02:22
Hatay'daki iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
02:20
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'deki yatırım potansiyelini Londra'da anlattı
New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor
New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor
FOTO FOKUS
Gazze’ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Gazze’ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ