Senegal Petrol Şirketinden (PETROSEN) yapılan açıklamaya göre, Petrol ve Enerji Bakanı Mouhamadou Makhtar Cisse, 4-10 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenen 25. Afrika Petrol Haftası Uluslararası Konferansı'nda, Atlas Okyanusu'nda bulunan petrol ve doğalgaz rezervlerinin işletilmesine yönelik ihale sürecini başlatacak.

Çoğu Moritanya ile paylaşılan rezervler, derin deniz tabanında bulunuyor.

İhale sürecinin ikinci aşaması 1 Şubat-31 Temmuz arasında olacak, bu sürede petrol şirketleri tekliflerini Senegal hükümetine sunacak.

2014-2017 yılları arasında keşfedildi

Uluslararası Para Fonunun ocak ayında açıkladığı rapora göre, Senegal ve Moritanya açıklarında 2014-2017 yılları arasında toplamda 1 milyar varil petrol ve bin 100 milyar metreküpten fazla doğalgaz bulunan 12 rezerv keşfedildi.

Dakar hükümeti, petrol ve doğalgaz yataklarının 2021'den itibaren işletilmesini planlıyor.

Kaynak: AA