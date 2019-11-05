Dünya
Himalayalar'a PKK/YPG paçavrası dikmek isteyen terörist dağcı öldü05 Kasım 2019 Salı 00:25 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 00:28
Nepal'de Himalayalar’a tırmanarak terör görgütü PKK/YPG'nın paçavralarını asmak isteyen terörist dağcı tırmanış esnasında yorgun düşerek öldü.
İspanyol terörist dağcı Fernando Sanchez Grassa'nın Himlung Dağı’nda öldüğü açıklandı.
Grassa’nın Himalayar'a PKK/YPG paçavralarını asmak istediği öğrenildi.
İspanlol basını 44 yaşındaki örgüt üyesinin 2017’de Suriye’de terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığına yer verdi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Himalayalar PKK/YPG fernando sanchez grassa