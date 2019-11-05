Dünya
Tır sürücüsü dağ yolundaki heyelandan son anda kurtuldu05 Kasım 2019 Salı 00:12 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 00:16
Çin’de, bir tır sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.
Çin medyasında yer alan habere göre, tır sürücüsünün istikametindeki dağ yolunda, toprak kayması meydana geldi.
Meydana gelen heyelanda sürücü son anda manevra yaparak tırın toprak altında kalmasını engelledi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay anı ise trafik kameraları tarafından görüntülendi.
Kaynak: DHA
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