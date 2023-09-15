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Dünya
AA 15.09.2023 16:20

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23'ü izledi.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 düzenlendi
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersin Tatar izlediği tatbikatın bu yıl da başarıyla düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Milli Mücadele yıllarından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliği tehdit altına girdiğinde" Türk askerinin barış ve huzuru sağladığına dikkati çeken Tatar, gelişen milli savunma sanayisi ve yüksek eğitimle her türlü duruma hazır olunduğunun bir kez daha kanıtlandığını kaydetti.

Tatar, "Bizim kendi sınırlarımız içerisinde güvenli bir şekilde yaşayabilmemiz ve KKTC'deki huzur ve güvenin daimi olmasını Mehmetçik ve mücahitlerimize borçluyuz." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tatbikata şahit olmaktan gurur duyduğunu belirten Tatar, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlayan askerlerimizin gerçekleştirdiği başarılı tatbikatın planlamasında, sevk ve idare edilmesinde emeği geçen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç başta olmak üzere Mehmetçik ve mücahitlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, dün Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etmişti.

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