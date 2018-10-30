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Seçimleri protesto eden Dürzilere İsrail polisinden müdahale

İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği Golan Tepeleri'nde düzenlenen yerel seçim, Dürziler tarafından protesto edildi. İsrail polisi protestolara müdahale etti.

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Seçimleri protesto eden Dürzilere İsrail polisinden müdahale

Golan Tepleri'ndeki en büyük Dürzi yerleşimi olan Mecd el-Şems’te bayraklarla yürüyüş yapan Dürziler, İsrail’in düzenlediği seçimin iptal edilmesini istedi.

Dürziler, seçimlere katılmanın İsrail’i ve işgalini tanımak olduğunu söyleyerek, bunun Suriye halkına ihanet etmek olduğunu belirtti.

Protestocular, seçim merkezi önünde çadır kurarak oy kullanımına engel olmaya çalıştı. İsrail polisi ise protestoculara müdahale edip seçim merkezine girmelerini engelledi.

Mecd el-Şems halkı, 2 hafta içinde ikinci defa seçimleri protesto ederken, protestolar sırasında seçim broşür ve afişlerini yaktı.

Dürzi protestocular, gösteriler sırasında “Kimliğimiz belli, Arap ve Suriyeli” sloganı attı.

Dürzi din adamı İzzettin eş-Şems, “Seçimler yoluyla, Golan’ın İsrail’le birleştirilme çalışmalarını tamamen reddediyoruz” dedi.

Ayrıca Golan Tepeleri'nde yapılan yerel seçimlerde, halkın yoğun baskıları nedeniyle bazı adaylar çekildiğini duyurdu.

İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği ve 1981 yılında tek taraflı ilhak ettiğini açıkladığı Golan Tepeleri'ndeki 4 köyde yaklaşık 22 bin Dürzi yaşıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: seçim, protesto, Mecd el-Şems, golan tepeleri, dürzi
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