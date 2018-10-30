NATO tatbikatı 31 ülkenin katılımıyla sürüyor

Tatbikat senaryosuna göre NATO ülkeleri ile Finlandiya ve İsveç, Norveç'e yapılan saldırıya karşı harekete geçiyor.

31 ülkenin katıldığı Üçlü Kavşak Tatbikatı, hem karada hem denizde hem de havada yapılıyor.

Askeri kabiliyetlerin özellikle soğuk hava şartlarına direnç kazanması tatbikatın hedeflerinden.

Tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor.

Türkiye tatbikata havadan F-16 uçakları, denizden Oruç Reis Fırkateyni ile destek veriyor.

Çok sayıda Türk subay ve astsubay da tatbikatta özellikle karargah bölümünde görev yapıyor.

Stoltenberg: Tatbikat savunma amaçlı

Tatbikatı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de izliyor. Rusya'nın kaygıları üzerine açıklama yapan Stoltenberg, tatbikatın savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Nükleer anlaşma konusunda ise Rusya'ya çağrı yapan Stoltenberg, ABD'nin çıkacağını duyurduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı Rusya'nın ihlal ettiğini belirtti.

Stoltenberg, Moskova yönetiminden anlaşmaya uymasını isteyerek, tüm müttefiklerin Rusya'nın anlaşmayı ihlal eden davranışlarından endişe duyduğunu vurguladı.

Kaynak: TRT Haber