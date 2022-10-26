2008 küresel finans krizi Yunanistan’ı iflasın eşiğine getirdi. Atina mali yardım talebiyle Avrupa Birliği’nin kapısını çaldı.

Çipras hükümeti döneminde uluslar arası mali yardım ve borç gündemdeyken,

Yunan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis katı tutumuyla okları üzerine çekti.

Avrupa Birliği, AB Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka’yı “CIA işkencesine” benzeten Varoufakis, "Bize sömürge ülkesi muamelesi yapıyorlar" dedi.

Kriz sürecinde "Merkel" hedefteydi

Aktarılan kaynağın merkezi Almanya'nın o dönem Başbakanı olan Angela Merkel de, borçlanan ülkeleri kemer sıkmaya zorlamış ve "Borcu GSYH’ye oranı yüzde 80-90 olan hiçbir ülkenin bağımsız olamayacağını" söyledi.

Yunan basını Atina'ya karşı sert tutumunu esnetmeyen Merkel hükümetine Nazi Almanya’sı benzetmesi yapıyordu.

"Nazi kızı Merkel"

Merkel, Nazi üniforması içinde görsellerle Nazi kızı olarak nitelendiriyordu.

AB kanadından gelen baskılara dayanamayan Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis istifa etme zorunda kaldı.

İki yıl sonra euro bölgesine girmemekte direnen bir diğer AB üyesi Polonya'dan da, "Yunanistan gibi sömürge olmayacağız" açıklaması geldi.

Başbakan değişimlerinin ardından ılımlı hava hakim

Hem Almanya hem de Yunanistan'da Başbakanların değişmesinin ardından Atina-Berlin hattındaki ilişkilerde daha ılımlı bir hava hakim.

Yunan basını da geçmişte kullandığı Nazi Almanya'sı ifadesini unutmuş görünüyor.

Şimdi gözler Alman Başbakan Olaf Scholz'un Atina ziyaretine çevrildi.

Scholz’a Alman iş insanlarının eşlik etmesi de özellikle yatırımlar konusunda Yunanistan'da beklentileri artırıyor.

Miçotakis hükümeti, Almanya ile başta savunma alanında olmak üzere iş birliği konusunda yeni anlaşmalar peşinde.