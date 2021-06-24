Kafkasya'da annesi ve üç kardeşiyle doktor aramak için yola çıktı. Bir daha asla evlerine geri dönemedi. Komünizm zulmünden kaçarken kendini Avrupa'nın kapısında buldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkeden ülkeye sığınmak zorunda kaldı.

Kafkas kökenli Roza Fatima Tambi bunca göçten sonra ailesiyle birlikte Eskişehir'e de geldi ve bir süre orada yaşadı.

Ancak kaderindeki göç yolculuğu henüz bitmiş değildi. 1970'lerde ABD'nin Kafkas kökenlilere sığınma hakkını vermesiyle Fatima ailesiyle beraber ABD'nin yolunu tuttu. Orada ilk başta çok zor şartlarda yaşasa da pes etmedi. New Jersey eyaletindeki Kafkas topluluğu içinde öncü oldu.

Bugün 91 yaşındaki Karaçay Türk'ü Roza Fatima Tambi, ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkaran bir azimle hayatı dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Zamanının çoğunu ise hayat hikayesini ve tecrubelerini sosyal medya üzerinden dünyaya aktararak geçiriyor.

TRT World ekibini evinde ağırlayan Fatima, Kafkasya'daki Karaçay'ın köylerinden Avrupa'ya yolculuklarını şöyle anlattı:

"Karaçay'da 3 büyük köy vardı. O köylerin birisinde yaşıyorduk. Komünizm geldikten sonra biliyorsunuz malını mülkünü neyin varsa aldılar. 1935'te birçok kişiyi Özbekistan'a sürgün ettiler. Bizi de sürgün edeceklerdi. Ancak babam hapisteydi. Sonra İkinci Dünya Savaşı çıktı. 10-11 yaşlarındaydım. 3 kardeşim ve annem ile doktora gitmek için yola çıkmıştık. Yol kapalı olduğu için başka yoldan dönmemiz gerekti. Arkamızda harp vardı. Bir daha geri dönemedik. Öyle devam ettik. Gide gide Kırım'ı geçtik. Sonra Ukrayna'ya gittik. Orada herkes perişandı. Savaştan uzak neresi varsa oraya gidiyorduk. Polonya'ya gittik. İtalya'da 6 ay kaldık."

2. Dünya Savaşı sırasında Yalta Konferansı'nda Avrupa'daki Sovyetler Birliği vatandaşlarının memleketlerine iadeleriyle ilgili yapılan anlaşmadan sonra geri gönderilmemek için Alp Dağları'na kaçtıklarını anlatan Fatima daha sonra Türkiye'ye geldiklerinde duygularını, şu sözlerle özetliyor:

"Türkiye'de hayatımda ilk defa ezan sesi duyuyordum. Hayatımda en sevindiğim, gözlerimi açtığım yerdi; Eskişehir "

ABD'nin sığınma hakkı verdiğinde oraya göç ettiklerini söyleyen Fatima birçok zorlukla karşılaştıklarını ancak hiç bir zaman pes etmediğini anlattı:

"3 çocuğumuz oldu. Çocuklara bakmakta zorlanmaya başlamıştık. O zaman herkes fakirdi. ABD'de durum iyidi. ABD'ye geldikten sonra çok şey çektik. O zaman burada da işsizlik vardı. İş bulmak zordu."

Sosyal medya macerasına ABD'de öğrendiği ve gördüğü faydalı şeyleri Kafkasya'daki kadınlara aktarmak amacıyla başladığını belirten Fatima, “Kafkasya'daki hanımların benim gibi ihtiyar hanımların benim gibi jimnastik yapmadıklarını gördüm. Onlara faydam olsun diye internette video yayınlamaya başladım” diyor.

Sosyal medyada paylaşımlarını sürdüren Fatima, hayat tecrubelerini aktarmaya devam ediyor.