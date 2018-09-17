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Savaş suçu işleyen 2 Sırp askere 15’er yıl hapis cezası

Hırvatistan'da 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta Hırvat sivilleri öldürmekle suçlanan Sırp paramiliter birliklerine bağlı 2 eski askere 15'er yıl hapis cezası verildi.

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Savaş suçu işleyen 2 Sırp askere 15er yıl hapis cezası

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb'deki Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, gıyabında yargılanan Sırp askerler Dusan Zarkovic ve Bogdan Jednak, 1991'de Josevica köyünde 21 Hırvat sivili öldürmekten suçlu bulundu ve 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Bölge Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, "Sırp askerlerin 16 Aralık 1991'de Josevica köyünü ateşli silahlarla basarak Hırvat sivilleri öldürdükleri tespit edildi. Öldürülen 21 kişi arasında 16 yaşındaki gençler de bulunuyordu." ifadelerine yer verildi.

Mahkeme, diğer sanıklar George Nashid Kamal, Miroslav Malobabic ve Dejan Sladovic hakkında yeterli delil bulunmadığına hükmetti.

Kaynak: AA

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