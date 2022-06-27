Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ismi açıklanmayan Sırp, ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde tatil yapmak amacıyla Kuzey Makedonya sınırından geçtikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

1991'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle Hırvatistan'da hakkında yakalama kararı bulunan 59 yaşındaki Sırp, savcıya verdiği ilk ifadede, sadece asker olduğunu ve hiçbir sivili öldürmediğini savundu.