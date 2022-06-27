Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savaş suçu gerekçesiyle aranan Sırp, Yunanistan’da yakalandı
Savaş suçu işlediği gerekçesiyle Hırvatistan tarafından aranan Sırbistan vatandaşının, Yunanistan'da polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ismi açıklanmayan Sırp, ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde tatil yapmak amacıyla Kuzey Makedonya sınırından geçtikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.
1991'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle Hırvatistan'da hakkında yakalama kararı bulunan 59 yaşındaki Sırp, savcıya verdiği ilk ifadede, sadece asker olduğunu ve hiçbir sivili öldürmediğini savundu.
Etiketler: Yunanistan Sırbistan Hırvatistan Savaş Suçları Savaş
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