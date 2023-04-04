Grenoble Savcısı Eric Vaillant, 29 yaşındaki ve 23 yaşındaki kayakçıların Deux Alpes'te dağdan inerken telesiyejde kendilerini videoya aldıklarını söyledi.

12 dakikalık yolculuk sırasında 1,80 boyunda ve 100 kilogramdan daha ağır olan yaşlı adam pleksiglas camını kırarak aşağı düştü.

The Independent'a konuşan Fransız polisi, sarhoş adamın eğlenmek için kabinin camlarına doğru koştuğunu, camın bu nedenle kırıldığını söyledi.

Savcılık olay yeri incelemesinden sonra raporu doğruladı.

Direct Line sigorta firması tarafından 2019'da yapılan araştırma, günde binden fazla İngiliz'in kayak tatillerinde alkol tükettikten sonra yaralandığını ve önceki beş yıl içinde 3,8 milyon kişinin yamaçlarda alkole bağlı yaralanmalar bildirdiğini ileri sürdü.