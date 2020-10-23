Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sarhoş asker tankla duvarı deldi
Rusya'nın Volgagrad şehrinde alkollü asker zırhlı araçla havalimanının duvarını yıkıp geçti.
Sarhoş olduğu iddia edilen askerlerin zırhlı araçla havalimanının çevre duvarını yıkıp geçtikleri anlar havalimanı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve güney askeri birlik komutanlığından yapılan açıklamada zırhlı araç sürücüsü askerin, aracın kontrolünü kaybettiği bildirildi.
Etiketler: RusyaSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 15:40
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