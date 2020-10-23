Sarhoş olduğu iddia edilen askerlerin zırhlı araçla havalimanının çevre duvarını yıkıp geçtikleri anlar havalimanı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve güney askeri birlik komutanlığından yapılan açıklamada zırhlı araç sürücüsü askerin, aracın kontrolünü kaybettiği bildirildi.