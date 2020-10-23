Avrupa Birliği ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasının sağlanması için yapılan görüşmeler çalkantılı geçiyor. Taraflar zaman zaman birbirlerine rest çekiyor.

Geçiş sürecinin sona ereceği 31 Aralık’a kısa süre kala, İngiltere’de otomotiv sektörü yine uyarıda bulundu.

Otomobil Üreticileri ve Tüccarları Derneği, anlaşma sağlanmazsa, Avrupa Birliği’nden ithal edilen yeni araçların maliyetinin, gümrük vergileriyle yüzde 10 artacağına dikkat çekti. Bu, elbette tüketiciye de yansıyacak.

İthal edilen otomobillerin ortalama fiyatı 19 bin sterlin civarında.

Anlaşma yapılamazsa tüketicilerin bir gecede bin 900 Sterlin fiyat artışıyla karşı karşıya kalabileceği vurgulanıyor. Etki, çift yönlü olacak.

İngiltere’deki otomobil fabrikalarında üretilen ürünlere talebin de azalacağının altı çizildi.

İngiltere, Avrupa Birliği ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kapsamlı ticaret anlaşmasını Japonya ile imzaladı.

Japon araçlarına uygulanan gümrük vergisinin 2026’da sıfıra inmesi anlaşma kapsamında. Bu süreç aşamalı olacak.