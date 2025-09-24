Açık 20.6ºC Ankara
TRT Haber 24.09.2025 20:24

Şara: Suriye, haklı ile haksız arasındaki mücadelede tarihin bir dersidir

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, 1967 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Suriye’yi temsil eden ilk lider olarak tarihi bir konuşma yaptı. Şara, “Suriye hikayesi, haklı ile haksız arasındaki mücadelede tarihin bir dersidir” ifadelerini kullandı.

Şara: Suriye, haklı ile haksız arasındaki mücadelede tarihin bir dersidir

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, konuşmasına 60 yıldır ülkeyi yöneten eski rejim için “toprakların değerini hiçe sayan zalim bir yönetim” olarak nitelendirdi. Şara, “Suriye hikayesi, haklı ile haksız arasındaki mücadelede tarihin bir dersidir” ifadelerini kullandı.

Eski yönetimin en kötü işkence yöntemlerini kullandığını ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne neden olduğunu söyleyen Şara, belgelenen 200'den fazla saldırıda sivillerin kimyasal silahlarla hedef alındığını belirtti.

 


 

Mevcut yönetimin askeri bir savaşa girmekten başka seçeneği olmadığını söyleyen Şara, “Halkın saflarını örgütleyip, haklarını geri kazandıracak bir zaferle sonuçlanacak bir askeri savaşa girmekten başka seçeneği yoktu” dedi. Şara, bu başarının, bazı partilerin ülkeyi bölmek amacıyla mezhep çatışmalarını kışkırtmasına yol açtığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

