Şara: Suriye, haklı ile haksız arasındaki mücadelede tarihin bir dersidir

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, konuşmasına 60 yıldır ülkeyi yöneten eski rejim için “toprakların değerini hiçe sayan zalim bir yönetim” olarak nitelendirdi. Şara, “Suriye hikayesi, haklı ile haksız arasındaki mücadelede tarihin bir dersidir” ifadelerini kullandı.

Eski yönetimin en kötü işkence yöntemlerini kullandığını ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne neden olduğunu söyleyen Şara, belgelenen 200'den fazla saldırıda sivillerin kimyasal silahlarla hedef alındığını belirtti.

Suriye 58 yıl aradan sonra BM kürsüsünde.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1967’den bu yana BM Genel Kurulu’nda Suriye’yi temsil eden ilk lider olarak konuşma yapıyor.https://t.co/2YuGh9maMQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2025

Mevcut yönetimin askeri bir savaşa girmekten başka seçeneği olmadığını söyleyen Şara, “Halkın saflarını örgütleyip, haklarını geri kazandıracak bir zaferle sonuçlanacak bir askeri savaşa girmekten başka seçeneği yoktu” dedi. Şara, bu başarının, bazı partilerin ülkeyi bölmek amacıyla mezhep çatışmalarını kışkırtmasına yol açtığını söyledi.

