Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping ile biraraya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve yükselen enerji fiyatları ele alındı.



Putin, Pekin ve Moskova küresel istikrarda kilit rol oynadığını söyledi. Tayvan konusunda da Pekin'e desteğini dile getirdi.



Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan Başbakanı Şerif, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.



Rusya, Çin ve Moğolistan liderlerinin gerçekleştirdikleri üçlü görüşmede doğalgaz sevkiyatı ve karşılıklı ticari ilişkiler ele alındı.

