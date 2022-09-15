Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ikili ve üçlü görüşmelerle sürüyor
Türkiye’nin diyalog partneri olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi Özbekistan’ın Semerkant kentinde başladı. İki gün sürecek zirvenin ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştiriliyor.
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping ile biraraya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve yükselen enerji fiyatları ele alındı.
Putin, Pekin ve Moskova küresel istikrarda kilit rol oynadığını söyledi. Tayvan konusunda da Pekin'e desteğini dile getirdi.
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan Başbakanı Şerif, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.
Rusya, Çin ve Moğolistan liderlerinin gerçekleştirdikleri üçlü görüşmede doğalgaz sevkiyatı ve karşılıklı ticari ilişkiler ele alındı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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