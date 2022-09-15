İspanya'dan yapılan açıklamada, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün kara para aklama ayağı olan İspanya'daki yapılanmasının ortaya çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada nisandan bu yana yürütülen "Whitewall" adlı operasyonlara, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi ile İngiltere, İrlanda, Hollanda ve ABD polis departmanlarının da destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonlarda 11 yere baskın yapıldığı, İspanya'da 3, İngiltere'de bir kişinin yakalandığı bilgisi verildi.

Avrupa'da bu zamana kadar tespit edilen en büyük kara para aklama miktarı

"Kinahan" adlı uluslararası suç örgütüyle bağlantılı İspanya'daki yapılanmanın, "Hawala" adlı para transferi sistemiyle 1,5 yılda uyuşturucudan gelen 200 milyon eurodan fazla kara parayı akladığı açıklandı.

Bunun, Avrupa'da bu zamana kadar tespit edilen en büyük kara para aklama miktarlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca örgütün, tanınmış bir içki markasının çatısı altında disko ve restoranlarda özel eğlenceler düzenleyerek kara para akladığı ve suç faaliyetlerinin finansmanını yürüttüğü, Malaga kenti merkezli çalışan örgütün, günde 350 bin euroya yakın para akladığı bilgisi verildi.