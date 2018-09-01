  • 01 EYLÜL 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.544
    EURO 7.566
  • BIST 92723.4
    ALTIN 252.684
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şampiyonluk askerlikten muafiyet sağladı

Şampiyonluk askerlikten muafiyet sağladı

Asya Oyunları'nda Japonya'yı 2-1 yenerek şampiyon olan Güney Koreli futbolcular askerlik yapmayacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şampiyonluk askerlikten muafiyet sağladı

Asya Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan Güney Kore Milli Takımı'nın tüm futbolcuları askerlikten muaf oldu.

Asya Oyunları'nın finalinde Güney Kore ile Japonya futbol takımları, Endonezya'nın Bogor kentinde karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz sona eren mücadelenin uzatma bölümünde iki gol bulan Güney Kore, rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Aralarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Heung-Min Son'ın da bulunduğu Güney Koreli futbolcuların tamamı bu şampiyonluğun ardından 21 aylık askerlik görevinden muaf oldu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER