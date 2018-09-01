Çin’de aşırı yağışlar can aldı

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşen sağanak nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişiden de haber alınamıyor.

127 bin kişi tahliye edildi

Ayrıca yağıştan etkilenen 127 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yağışın, eyaletin doğusundaki 27 ilçeyi etkisi altına aldığı kaydedilen haberde, 43 evin yıkıldığı ve 44 bin 700 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Yaşanan kaybın 1 milyar yüenden (147 milyon dolar) fazla olduğu belirtildi.

Yerel hükümetin bölgedeki afetzedelere bin 800 çadır ile yatak, battaniye, su ve yiyecek gönderdiği ifade edildi.

Kaynak: AA