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İsveç'te ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Viktor Rydberg Lisesi ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenledi.

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İsveçte ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri

Göçmen karşıtlığıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisi (SD) dışında diğer siyasi partiler ve çok sayıda kurumun desteklediği gösteri kapsamında, Raoul Wallenberg Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi ''Caddelerimizde ırkçı istemiyoruz'' sloganı attı.

"Hep beraber ırkçılığa hayır"

Göstericiler ellerinde ''Hep beraber ırkçılığa hayır'', ''Irkçılığa karşı dur'', ''Gençler ırkçıların karşısında'' yazılı pankartlar taşıdı.

Çok sayıda İsveçlinin yanı sıra farklı etnik kökenler ve topluluklardan göstericilerin de katıldığı etkinlikte konuşmacılar, ''şiddete, savaşa, ırkçılığa, İslamofobiye ve antisemitizme hayır'' mesajları verdi.

Gösteriye katılanlar geçen hafta Stockholm merkezinde polis eşliğinde yürüyüş düzenleyen İskandinavya Direniş Hareketi'ne (NMS) bağlı neo-Nazi grubuna tepki göstererek, güvenlik güçlerinin ırkçı gruba bir daha izin vermemesini istedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: stockholm, protesto, İsveç
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