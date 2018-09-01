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Azez'de bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 17 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de bombalı saldırı oldu. 1 sivil öldü, en az 17 sivil yaralandı.

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Azezde bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 17 yaralı

Suriye Azez'de yerel meclis binası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Ekipleri Basın Sorumlusu Halit Hatip, ilk belirlemelere göre saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 17 sivilin de yaralandığını belirtti.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri yaralıları sağlık merkezlerine taşıdı.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Patlamanın meydana geldiği sokakta çok sayıda araç zarar gördü.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Türkiye sınırındaki Azez'de Nisan ayında ilçe yerel meclis binası yakınlarında meydana gelen benzer saldırıda 10 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, bombalı saldırı, azez
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