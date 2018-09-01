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Japonya Ryugu asteroitine 2 uzay robotu indirecek

Japon Uzay Ajansı, bu ayın sonunda Ryugu asteroiti üzerine, yüzeyini keşfetmesi ve alınan örneklerin dünyaya getirilmesi için 2 uzay robotu indirmeyi planlıyor.

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Japonya Ryugu asteroitine 2 uzay robotu indirecek

Hayabusa-2 Misyonu'yla 1 kilometre genişliğindeki asteroitin yüzeyine indirilecek 2 robot, yalnızca asteroitin oluşumuyla ilgili bilgiler değil, güneş sisteminin oluşumuyla ilgili de ipuçları sağlayabilir.

Robotlar 21 Eylül'de asteroitin yüzeyine inecek

Küçük robotlar, asteroiti keşfetmek ve fotoğraflarını dünyaya getirmek için ilk kez 21 Eylül'de asteroitin yüzeyine inecek.

Daha sonra gerçekleştirilecek iki görevde ise, asteroitin altında yatanların keşfedilmesi için asteroitte bir delik açılacak.

Uzay aracı, Aralık 2019'da asteroiti terk edecek ve ertesi yıl Dünya'ya geri dönecek.

Kaynak: Independent, Reuters

Etiketler: Japonya, bilim insanları, asteroit, uzay robotu
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