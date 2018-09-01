Rus uçağı pistten çıkarak yandı

Rusya’nın güneyinde gece boyunca etkili olan yağmur nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşandı. Hava trafiğinde ise korku dolu anlar vardı.

Rusya'nın başkenti Moskova’dan hareket ederek Soçi Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Rus havayolu şirketi Utair’e ait Boeing 737-800 yolcu uçağı, saat 03.00 sıralarında iniş anında pistten çıktı.

İçerisinde 166 yolcunun bulunduğu uçağın pistten çıkmasından sonra uçağın motorları tutuştu.

Ekipler tarafından zorda olsa gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sırasında 166 kişi uçaktan tahliye edildi.

Şok geçiren yolculara sağlık ekipleri müdahale etti.

1 kişi yaşamını yitirdi

Bazı yolcular hastanelerde tedavi edilirken, 18 yolcunun durumunun ağır olduğu için yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olayın şoku nedeniyle kalp krizi geçiren bir Soçi Uluslararası Havalimanı görevlisi, yaşamını yitirdi.

İstanbul’dan Soçi’ye hareket eden Türk Hava Yolları (THY) TK 0295 uçuş numaralı uçak ise, yaşananlar üzerine İstanbul’a geri döndü.

Rusya’da olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA