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İngiltere ve AB arasında Kuzey İrlanda çatlağı

AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İrlanda sınırı konusunda garanti olmadan Brexit'te anlaşma olmayacağını söyledi.

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İngiltere ve AB arasında Kuzey İrlanda çatlağı

İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkış süreci) Başmüzakerecisi Michel Barnier ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"İrlanda sınırı konusunda garanti olmadan Brexit'te anlaşma olmayacak"

Barnier, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır anlaşmasının önemine işaret ederek, "İrlanda sınırı konusunda garanti olmadan Brexit'te anlaşma olmayacak" diye konuştu.

İngiliz mevkidaşına Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır kontrollerinin nasıl olacağını sorduğunu belirten Barnier, sınır kontrolleri konusunun müzakerelerde kritik olduğunu söyledi.

"İngiliz hükümeti, Kuzey İrlanda konusunda çözüm bulmaya istekli"

Barnier'nin yorumuna yanıt veren Raab ise, İngiliz hükümetinin Kuzey İrlanda konusunda bir çözüm bulmaya istekli olduğunu belirtti.

Raab, görüşmede "önemli" bir ilerleme kaydettiklerini söyleyerek, "Brexit'e dair anlaşma daha açık bir hale geliyor ki bu da olumlu bir gelişme" diye konuştu.

Brexit müzakerelerinde taraflar arasındaki en tartışmalı konulardan Birleşik Krallık toprağı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesinin nasıl olacağına dair müzakereler devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İrlanda, İngiltere, Brexit, AB
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