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ABD halkı Trump'ın başkanlığından memnun değil

ABD’de Başkan Donald Trump’tan memnun olmayan seçmenlerin oranının yüzde 60’ı bulduğu belirtildi.

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ABD halkı Trumpın başkanlığından memnun değil

Washington Post gazetesi ile ABC News'in ortak düzenlediği ankette ABD'li seçmenin yarısından fazlasının Trump’a karşı olduğu ortaya çıktı.

Ankette "Donald Trump'ın başkan olarak yaptığı görevi beğeniyor musunuz?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 60'ı "hayır" cevabını verirken, "evet" cevabını verenlerin sayısı yüzde 36'da kaldı.

Göreve başlayalı henüz iki yıl olmamasına rağmen ABD halkı Donald Trump'ın başarısız olduğunu düşünüyor.

Trump'ın görevinden azledilmesi için Kongre'ye "harekete geç" çağrısı

Amerikalılar, Trump'ın adının karıştığı skandallardan da rahatsız. Çoğunluğun kanaati yargılanarak görevinden azledilmesi için Kongre'nin harekete geçmesi yönünde.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 63'ü Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunun soruşturmasını istiyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: abd başkanı donald trump, anket, Washington Post gazetesi
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