Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçtiğimiz hafta çarşamba günü düzenlenen intihar saldırısında yaralanan Mogadişu Belediye Başkanı Abdurrahman Osman, yaşamını yitirdi.
Abdurrahman Osman, yaralanmasının ardından tedavi için Katar'ın başkenti Doha'ya götürülmüştü.
Mogadişu'da saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasında gerçekleştirilen intihar eyleminde 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü eş-Şebab üstlenmişti.
Somali'de 2004'te kurulan, El-Kaide fikriyatını benimseyen terör örgütü eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Reuters