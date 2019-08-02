Bloomberg'de yer alan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın eski İletişim Bakanı Eyüp Kara'ya dayandırılan haberde, İsrail ile Suudi Arabistan'ın doğal gaz ticaretini konuştuğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in Akabe Körfezi'ndeki şehri Eilat'ın Suudi Arabistan'a yakınlığı sebebi ile doğal gaz boru hattı için seçildiği aktarıldı.

İsrail son yıllarda büyük oranlarda doğal gaz rezervleri keşfetti. İsrail doğal gazının ihraç edilebilmesinde Suudi Arabistan önemli bir pazar olarak görülüyor. Zira Krallık daha ucuz elektrrik üretmek için önümüzdeki yıllarda bu alana 6 kat daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Ancak İsrail ile Suudi Arabistan arasında kurulacağı iddia edilen doğal gaz hattıyla ilgili iddialara resmi makamlardan henüz bir yorum gelmedi.

"İlişkiler karşılıklı çıkarlarla ilgili"

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında son yıllarda hızlı bir yakınlaşma görülürken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Arap dünyası ile ilişkilerindeki en büyük yardımcısı Arap kökenli Eyüp Kara.

Kara, İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri açıklarken "Bu karşılıklı çıkarlarla ilgili" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bloomberg