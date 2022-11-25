Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasına 14 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere ve Türk milletine baş sağlığı dileyerek başlayan Şerif, "Yüreğimiz İstanbul'da teröristlerin şehit ettiği kişilerle. Masum insanların hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüz ve hepinizin acısını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Şerif, bugün MİLGEM Projesi kapsamında düzenlenen törene katılmaktan dolayı da çok mutlu olduklarını aktararak "Türkiye'de, Pakistan için bu gemilerin inşa ediliyor olması bizim amaçlarımızı ve ortak iş birliklerimizi vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Şahbaz "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine değindi

Dünyada gerilimin yükseldiği bir dönemin yaşandığını söyleyen Pakistan Başbakanı Şerif, şöyle devam etti:

"Bunun sonucunda petrol ürünleri ve gübre olmak üzere uluslararası çapta artan fiyatlarla karşılaşıyoruz. Tüm bunlar kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyacı olan şeylerin karşılanmasında zorluklar yaratıyor. Bu yüzden yalnızca savunma alanında değil tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletmeliyiz. Savunma alanındaki iş birliğimiz yeni zorlukları aşmalı ve iş birliği açısından çok daha geniş bir ölçeğe ulaşmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı iş birliğini daha da artırmanın zamanı geldi."

Şerif, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin bölgenin kalkınmasına önemli etkileri olacağına işaret ederek "Bizler Azerbaycan ve Pakistan olarak bu açıdan çok şanslıyız, bu da çok önemli bir iş birliği olacak. Tüm bölgeye refah ve iş birliği sağlayacak. İşsizliği ve yolsuzluğu ortadan kaldıracak ve eğitimi artıracaktır. Bu sayede günümüzün zorluklarını aşabiliriz. Bu yüzden Çin'deki dostlarımızla görüşüp bu yönde ilerlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler eşsiz"

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin eşsiz olduğuna ancak buna karşılık iki ülkenin ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Şerif, "Şu anki ticaret hacmimiz bu kardeşlik ilişkilerini yansıtmıyor. Bu, tarih boyunca eşi benzeri olmayan bir ilişki ve dolayısıyla önümüzdeki 3 yıl içinde buna odaklanalım ve ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin yüzlerce yıllık dostluğa dayandığını dile getiren Şerif, "Ancak iki ulusun bir araya geldiği an Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı zamanlarıydı. O zamanlarda kıta altındaki milyonlarca Müslüman, Türkiye'deki kardeşleri için büyük fedakarlıklar yaptı. Mesela anneler çocuklarının eğitiminden fedakarlık yapıp o parayı buraya gönderdi. Bu inanılmaz bir şey. Böylesi bir bağın eşi benzeri yok." dedi.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülke arasında ağustosta imzalanan ticaret anlaşmasının meclise getirilmesi ve onaylanması konusunda gösterdiği çabalar için de teşekkür etti.