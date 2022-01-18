Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahalin Adası'nda sert kış koşulları yaşanıyor
[Fotoğraf: AA]
Rusya’nın Sahalin Adası'nın güneyinde yer alan Yujno-Sahalinsk'te çetin kış şartları hayatı zorlaştırıyor.
Araçlar kara gömüldü, dükkanların önü karla kapandı. Görüntüler Rusya’nın Sahalin Adası'ndan.
[Fotoğraf: AA]
Sahalin Adası'nın güneyinde yer alan Yujno-Sahalinsk'te zorlu kış şartları yaşanıyor.
Karla kaplı kentte yaşamaya alışkın bölge sakinleri, günlük rutinlerini yerine getirmekten zor da olsa geri kalmıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Rusya
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