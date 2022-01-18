Araçlar kara gömüldü, dükkanların önü karla kapandı. Görüntüler Rusya’nın Sahalin Adası'ndan.

[Fotoğraf: AA]

Sahalin Adası'nın güneyinde yer alan Yujno-Sahalinsk'te zorlu kış şartları yaşanıyor.

Karla kaplı kentte yaşamaya alışkın bölge sakinleri, günlük rutinlerini yerine getirmekten zor da olsa geri kalmıyor.