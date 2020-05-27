ICRC ile 30 milyondan fazla sağlık uzmanını temsil eden 13 küresel kuruluş ortak deklarasyon yayımladı.

Aralarında insan hakları örgütlerinin de imzasının bulunduğu deklarasyonda, salgının başlangıcından bu yana 13 ülkede sağlık çalışanlarına yönelik en az 208 saldırı vakası meydana geldiği, bununla beraber gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceği belirtildi.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların artarak devam ettiği uyarısında bulunulan deklarasyonda, her geçen gün "sindirme" ve "saldırı" haberlerine tanık olunduğu dile getirildi.

Deklarasyonda, "COVID-19 çalışanlarına son dönemde gösterilen destek cesaret verici ama buna rağmen sağlık görevlilerin çoğu taciz, damgalama ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bazı sağlık uzmanları ve baktıkları hastalar bile öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

"Sağlık hizmetlerine karşı şiddet müsamaha edilemez"

Ayrıca, dünya genelindeki sağlık kuruluşlarında çalışanlara yönelik şiddet kınandı, hükümetler ise sağlık çalışanlarını korumak için harekete geçmeye davet edildi.

Özellikle sağlık sistemi zayıf olan ülkelerdeki şiddet olaylarından endişe duyulduğunun altı çizilen deklarasyonda, "Sağlık hizmetlerine karşı şiddet müsamaha edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Deklarasyona imza atan kuruluşlar arasında Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Hemşireler Konseyi, Dünya Tabipler Birliği, Uluslararası Askeri Tıp Komitesi ve Uluslararası Hastaneler Federasyonu gibi küresel örgütler de yer aldı.