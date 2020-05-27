Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 117 bin 13 testle 2 bin 13 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 267 bin 240 oldu.

İngiltere’de toplam test sayısı da 3 milyon 798 bin 490’a çıktı.