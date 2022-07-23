Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaletindeki Foard City rüzgar tesisi çevresine çok sayıda yıldırım düştü.



Yıldırımlardan biri çalışan rüzgar türbine isabet etti. Türbin yanmaya başladı.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak türbinde yüksek yanıcı maddeler olması söndürme çalışmaları yavaşlattı. Tesisteki tüm personelin güvende olduğu açıklandı.