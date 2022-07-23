Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rüzgar türbinine yıldırım düştü
Amerika Birleşik Devletlerinde rüzgar enerjisi tesisinde bir türbine yıldırım düştü. Rüzgar türbini yanmaya başladı. O anlar, tesis çalışanı tarafından kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaletindeki Foard City rüzgar tesisi çevresine çok sayıda yıldırım düştü.
Yıldırımlardan biri çalışan rüzgar türbine isabet etti. Türbin yanmaya başladı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak türbinde yüksek yanıcı maddeler olması söndürme çalışmaları yavaşlattı. Tesisteki tüm personelin güvende olduğu açıklandı.
Etiketler: ABD
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