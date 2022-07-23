Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki Dikson Adası'nda Rus doğal yaşam gözlemcileri tarafından ağzını teneke kutuya sıkıştırmış bir kutup ayısı bulundu.

Bunun üzerine Rusya Federal Doğal Kaynakları Denetleme Servisi, aralarında veteriner hekimlerin de bulunduğu özel bir ekibi helikopterle Dikson kentine gönderdi.

Bölgeye gelen ekipler, uyuşturucu iğne ile uyuttukları ayının ağzındaki teneke kutuyu dikkatlice çıkardı.

Kutup ayısının, doğaya atılan konsantre süt kutusunu açmaya çalıştığı, ancak teneke kutunun ayının dilini parçalayarak ağzına sıkıştığı tespit edildi.

Kutup ayısı için bolca yemek bırakıldı

Moskova Hayvanat Bahçesi Veterineri Mikhail Alshinetsky tenekenin kutup ayısının diline zarar verdiğini söyleyerek, "Süt tenekesi ayının diline zarar vermiş. Dilinin alt dokuları zarar görmediği için büyük ihtimalle iyileşecek" dedi.

Ayının bulunduğu bölgede gözlem altında tutulacağını belirten Alshinetsky, ayı için bolca balık ve çeşitli yiyecekler bıraktıklarını ekledi.