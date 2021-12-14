Danimarkalı Odense Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliğinin Suriye'ye yaptırımlarını hiçe saydığı gerekçesiyle Dan Bunkering şirketine 30 milyon Danimarka kronu para, Bunker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Keld Demant'a ise 4 ay ertelenmiş hapis cezası verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bunker Holding'in, yan şirketi Dan Bunkering üzerinden 2015 ile 2017 arasında 33 kez ticaret yoluyla Rus şirketlerine yaklaşık 647 milyon Danimarka kronu değerinde toplam 172 bin ton savaş uçağı yakıtı sattığı açıklandı.

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Bunker Holding'e 4 milyon kron ceza

Bu yakıtların, Rus hava kuvvetlerine Suriye limanı Port Banias'da teslim edildiğinin ve Suriye'deki savaşta kullanıldığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, satışların 8'inin Bunker Holding üzerinden yapılması nedeniyle söz konusu holdinge de 4 milyon kron para cezası verildiği ifade edildi.

Bunker Holding'in avukatı Henrik Sanders, ülkenin devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, kararı temyize götürebileceklerini, buna ileride karar vereceklerini söyledi.