Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 136 vaka, son 8 ayın en düşük günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 196 bin 94'e çıktığı ülkede, 164 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 192 bin 841'e yükseldi.

36 milyon 304 bin doz aşı yapıldı

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 442 oldu.

Ayrıca son 24 saatte 240 bin 485 doz aşı uygulanan ülkede, toplam yapılan aşı dozu 36 milyon 304 bine ulaştı.

Halkın yüzde 70'i aşılanacak

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasına başlanılan ülkede, yıl sonuna kadar halkın yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor.

Ülkede Moderna, Pfizer, Vaxzevria, Rus üretimi Sputnik V, Çin'in Sinovac ve "ZF2001" aşıları kullanılıyor.