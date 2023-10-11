Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 08:00

Rusya'ya giden Japon milletvekili, partisinden ihraç edildi

Japonya'da muhalefet cephesinden "Nippon İşin no Kai" (JIP) milletvekili Muneo Suzuki, habersiz Rusya'ya yaptığı ziyaret sonrası partisinden ihraç edildi.

Rusya'ya giden Japon milletvekili, partisinden ihraç edildi
[Fotograf: AFP]

Danışma Meclisindeki JIP milletvekillerinden Muneo Suzuki'nin, geçen hafta Rusya'ya ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile görüşmesi tepki çekti.

Parti içindeki Etik Komitesi'nin açıklamasında "disiplinsiz davranış" sergilediği kaydedilen Muneo, JIP Başkanlık Divanı kararı doğrultusunda, partiden resmen ihraç edildi.

Kararda, Muneo'nun deniz aşırı ziyareti partiye önceden bildirmeksizin gerçekleştirmesi ve bu ziyaretinde "tartışmalı açıklamalarda" bulunmasının etkili olduğu belirtildi.

Ziyarete ilişkin Rusya basınında yer alan görüntülerde Muneo'nun, "Ukrayna'ya karşı saldırılarda Rusya'nın kazanacağından yüzde yüz emin olduğunu" söylediği yansımıştı.

75 yaşındaki Muneo'nun ziyareti, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna krizi sonrası, Japonya'dan bir milletvekilinin Rusya'ya düzenlediği ilk ziyaret olarak kayda geçmişti.

ETİKETLER
Rusya Japonya
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 8 gazeteci öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:07
İsrail devlet televizyonu: ABD, Gazze'den Mısır'a insani koridor oluşturmak için çalışıyor
09:02
TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak
08:54
İhracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ek süre
08:48
Ürdün'de “Gazze’ye destek” gösterisi yapıldı
08:49
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 950'ye çıktı
08:36
8 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 27 gözaltı
Gazze'deki yıkım uydu fotoğraflarında
Gazze'deki yıkım uydu fotoğraflarında
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Gazze'nin kıyı şeridini vurdu
İsrail ordusu Gazze'nin kıyı şeridini vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ