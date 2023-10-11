Rusya'ya giden Japon milletvekili, partisinden ihraç edildi

Danışma Meclisindeki JIP milletvekillerinden Muneo Suzuki'nin, geçen hafta Rusya'ya ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile görüşmesi tepki çekti.

Parti içindeki Etik Komitesi'nin açıklamasında "disiplinsiz davranış" sergilediği kaydedilen Muneo, JIP Başkanlık Divanı kararı doğrultusunda, partiden resmen ihraç edildi.

Kararda, Muneo'nun deniz aşırı ziyareti partiye önceden bildirmeksizin gerçekleştirmesi ve bu ziyaretinde "tartışmalı açıklamalarda" bulunmasının etkili olduğu belirtildi.

Ziyarete ilişkin Rusya basınında yer alan görüntülerde Muneo'nun, "Ukrayna'ya karşı saldırılarda Rusya'nın kazanacağından yüzde yüz emin olduğunu" söylediği yansımıştı.

75 yaşındaki Muneo'nun ziyareti, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna krizi sonrası, Japonya'dan bir milletvekilinin Rusya'ya düzenlediği ilk ziyaret olarak kayda geçmişti.