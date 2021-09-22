Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'ya ait uçak düştü
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Rusya'ya ait An-26 tipi askeri nakliye uçağı düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu açıklandı.
An-26 tipi askeri nakliye uçağı Habarovsk şehri yakınlarında iletişim teknik cihazlarının denendiği teknik uçuş sırasında düştü.
Uçakta 6 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Ancak uçaktakilerin akıbeti bilinmiyor.
Habarovsk şehri yakınlarında düştü
Rusya uçağın düştüğü yere arama kurtarma ekipleri gönderdi. Ancak kötü hava şartları ve havanın kararması arama işlemlerini zorlaştırıyor.
Etiketler: Rusya
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