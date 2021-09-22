Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Cumbre Vieja'dan akan lavlar dronla görüntülendi
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağından akan lav drone ile görüntülendi.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağ aktif duruma geçti.
Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da sadece bugün 327 deprem meydana geldiğini söyleyen Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığını açıkladı.
Etiketler: Yanardağ
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