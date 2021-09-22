Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumbre Vieja yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağ aktif duruma geçti.
Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da sadece bugün 327 deprem meydana geldiğini söyleyen Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığını açıkladı.
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