Rusya'ya ait savaş uçağı Moskova'da düştü

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi bir savaş uçağının düştüğü açıklandı. Sputnik'te yer alan habere göre uçak Moskova yakınlarındaki Dmitrovskoe köyünde bulunan bir ormana düştü.

Uçaktaki pilotlardan her ikisinin de paraşütle kendilerini fırlatıp hayatta kalabildikleri belirtildi.

Öte yandan uçağın düştüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor. Rus hava kuvvetlerinin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları, 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip.

Kaynak: Sputnik International, AA